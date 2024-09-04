Алгазин Михей Ефимович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Алгазин Ефим Антонович
Мать: Алгазина Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Парасковья Михеевна
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Алгазина) Афросинья Михеевна
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Алгазина) Василиса Михеевна
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1849
Сын: Алгазин Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1852
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно