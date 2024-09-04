Алгазин Михей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Михей Ефимович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Алгазин Ефим Антонович

Мать: Алгазина Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Парасковья Михеевна

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Алгазина) Афросинья Михеевна

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Алгазина) Василиса Михеевна

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1849

Сын: Алгазин Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1852

Сын: Алгазин Леонтий Михеевич

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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