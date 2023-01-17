Муров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1988