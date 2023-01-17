Муров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуров Александр

Муров Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Пётр

Мать: Хильма

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close