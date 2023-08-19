Спица (Spița) (Лисник (Lisnic)) Нина (Nina) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спица (Spița) (Лисник (Lisnic)) Нина (Nina) Григорьевна

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Место рождения

Леушены, Теленештский район

Дата рождения

15.11.1926

Дата смерти

20.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926

Отец: Лисник (Lisnic) Григорий (Grigori) Степанович

Мать: Лисник (Lisnic) Ефросинья (Evfrosenia) Венедиктовна

Леушены, Теленештский район
Рождение ребёнка
16.07.1948

Сын: Спица Иулиян Георгиевич

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Леушены, Теленештский район
Бракосочетание
1949

Муж: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1950

Сын: Скица Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Спица) Миланья Георгиевна

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Скица Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Токан (Спица) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Спица Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Спица Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич

Смерть
20.07.1977
Леушены, Теленештский район

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