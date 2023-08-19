Спица (Spița) (Лисник (Lisnic)) Нина (Nina) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1926
Дата смерти20.07.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926
Отец: Лисник (Lisnic) Григорий (Grigori) Степанович
Рождение ребёнка
16.07.1948
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
20.05.1950
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Спица) Миланья Георгиевна
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Токан (Спица) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Спица Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Спица Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Спица (Spița) Георгий (Gheorghii) Дмитриевич
Смерть
20.07.1977