Кошкин Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Василий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Кошкина Епистимья Васильевна

Смерть
1909
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