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Кошкин Василий Данилович
Кошкин Василий Данилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кошкина (Отмахова) Епистимья Васильевна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать:
Кошкина Епистимья Васильевна
Смерть
1909
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