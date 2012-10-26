Пахомов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1940

Дата смерти

26.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
26.10.2012
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