Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1840

Сын: Болотов Иван

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Болотова) Устинья

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Болотова) Арина

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1846

Сын: Болотов Никита

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1850

Сын: Болотов Иван

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1854

Сын: Болотов Никита

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Рождение ребёнка
1856

Сын: Болотов Павел

Отец ребёнка: Болотов Евдоким

Смерть
Неизвестно

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