Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1840
Сын: Болотов Иван
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Болотова) Устинья
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Болотова) Арина
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1846
Сын: Болотов Никита
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1850
Сын: Болотов Иван
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1854
Сын: Болотов Никита
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Рождение ребёнка
1856
Сын: Болотов Павел
Отец ребёнка: Болотов Евдоким
Смерть
Неизвестно