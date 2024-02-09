Ельнева Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельнева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карасева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ельнева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич