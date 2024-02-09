Ельнева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельнева Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Лакеев Владимир

Мать: Лакеева (Павлюченко) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельнева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карасева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельнев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ельнева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Ельнев Виктор Николаевич

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