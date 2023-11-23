Панфиловская Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Семен Дмитриев
Мать: Евлампия Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Панфиловский Афанасий Петров
Лебедев Евграф Афанасьевич (1805 — 1880) Родился в семье пономаря села Устье Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Панфиловского. По увольнении из среднего отделения семинарии, 3 декабря 1825 года ар... Показать все
Смерть
Неизвестно