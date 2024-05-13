Климова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Климова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Климова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Климов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно