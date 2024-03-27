Билялетдинов Сейфетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялетдинов Сейфетдин

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1864 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895

Отец: Билялютдин Бин Юсуф Бин Тухфатулла

Мать: Хамида Бин Али Бин Амирхан

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
1919

Сын: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
09.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
06.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы

Смерть
Неизвестно

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