Билялетдинов Сейфетдин
Место рождения
Дата рождения02.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович
Мать ребёнка: Билялова Фаридя Жамалетдин Кызы
Рождение ребёнка
09.06.1923
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
06.02.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно