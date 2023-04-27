Лосева (Герасимова) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболенко (Лосева) Просковья Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Наташина (Лосева) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно