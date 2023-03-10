Чиркова Агриппина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Агриппина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1952

Сын: Чирков Леонид Борисович

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ольгино, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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