(Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär

Место рождения

Ruha, Lapua

Дата рождения

18.05.1897

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1897

Отец: Talvitie (Pikkukangas E. Vähäkangas) Elias Heikki

Мать: Pikkukangas (Korkeamäki) Anna Kustaava (Gustava)

Бракосочетание
09.05.1918

Муж: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Домоевская (Иванова) Мария

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.05.1927

Сын: Иванов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ивановка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1981

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