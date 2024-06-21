(Ivanova) Иванова (Talvitie (Pikkukangas)) Maria Matilda Elias-Heikintytär
Место рожденияRuha, Lapua
Дата рождения18.05.1897
Дата смертиОколо 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1897
Отец: Talvitie (Pikkukangas E. Vähäkangas) Elias Heikki
Бракосочетание
09.05.1918
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Домоевская (Иванова) Мария
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1927
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Смерть
Около 1981