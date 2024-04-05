Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Аристовский Борис Михайлович
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович
Рождение ребёнка
18.02.1893
Сын: Аристовский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Аристовская Вера Михайловна
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Аристовская Нина Михайловна
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович
Смерть
Неизвестно