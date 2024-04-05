Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристовский Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Аристовский Борис Михайлович

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Аристовский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Аристовская Вера Михайловна

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович

Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Аристовская Нина Михайловна

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Аристархович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.