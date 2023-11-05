Чурилова Акулина Никична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилова Акулина Никична

Чурилова Акулина Никична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1921 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
1952 г.р.

Добавил:

нг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: василий

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Нина?

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордюшин Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович

Смерть
1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close