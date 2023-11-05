Чурилова Акулина Никична
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: василий
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Нина?
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордюшин Илья Иванович
Смерть
1975