Яновская (Зиновьева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1939
Дочь: Каптерева Зоя
Отец ребёнка: Яновский Александр
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Яновский Юрий
Отец ребёнка: Яновский Александр
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Яновский Александр
Смерть
Неизвестно