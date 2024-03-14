Соколюк Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Соколюк Василий Захарович
Отец ребёнка: Соколюк Захарий Михайлович
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero31212365 https://partizany.by/partisans/182136/
Смерть
Неизвестно