Чуриловский Аристарх Василисков
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1798
Отец: Василиск Стефанов
Мать: Пелагея Гигорьева
Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чуриловский Флегонт Аристархов
Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1824
Сын: Заровский Константин Аристархов
Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова
Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Чуриловская) Наталья Аристархова
Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова
Смерть
Неизвестно