Чуриловский Аристарх Василисков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуриловский Аристарх Василисков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1798

Отец: Василиск Стефанов

Мать: Пелагея Гигорьева

Чуриловский Аристарх Василискович (1798 — ?) Родился 2 апреля 1798 года в семье пономаря села Чурилова Любимского уезда Василиска Стефановича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии на ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуриловская Маргарита Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чуриловский Флегонт Аристархов

Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова

Рождение ребёнка
14.02.1824

Сын: Заровский Константин Аристархов

Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова

Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Чуриловская) Наталья Аристархова

Мать ребёнка: Чуриловская Маргарита Иванова

Смерть
Неизвестно

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