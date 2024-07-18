Хомич Альбин Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомич Альбин Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1895

Дата смерти

16.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомич Альбинович

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомич Алесь Альбинович

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
19.02.1931

Дочь: (Хомич Левенко) Эмилия Альбиновна

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
20.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Смерть
16.04.1991

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