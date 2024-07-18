Хомич Альбин Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1895
Дата смерти16.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомич Альбинович
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Рождение ребёнка
19.02.1931
Дочь: (Хомич Левенко) Эмилия Альбиновна
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Рождение ребёнка
20.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Смерть
16.04.1991