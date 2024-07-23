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Киселев Валерий Александрович

Место рождения

Электросталь

Дата рождения

19.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1958

Отец: Киселев Александр Иванович

Мать: Киселева Мария Федоровна

Бракосочетание
19.04.1981

Жена: Киселева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.1982

Дочь: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
11.08.1987

Сын: Киселев Даниил Валерьевич

Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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