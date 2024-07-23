Киселев Валерий Александрович
Место рожденияЭлектросталь
Дата рождения19.07.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1958
Бракосочетание
19.04.1981
Жена: Киселева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1982
Дочь: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1987
Сын: Киселев Даниил Валерьевич
Мать ребёнка: Киселева Ольга Яковлевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область