Ненилин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенилин Александр

Ненилин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненилина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненилина Прасковья

Рождение ребёнка
05.10.1912

Дочь: Груздкова (Ненилина) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Ненилина Прасковья

Смерть
Неизвестно

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