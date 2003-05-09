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Косолапова Людмила Степановна

Место рождения

Верхотурье Свердловской области

Дата рождения

09.10.1938

Дата смерти

09.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938

Отец: Косолапов Степан Иванович

Мать: Курленко Татьяна Ивановна

Верхотурье Свердловской области
Рождение ребёнка
17.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Николай Павлович

село Калиновское Камышловский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1965

Сын: Быков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.04.1970

Дочь: Быкова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Павлович

село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
02.09.1972

Дочь: Быкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Павлович

село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
04.12.1975

Дочь: Быкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Павлович

г. Верхотурье Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Павлович

Смерть
09.05.2003
Нижний Тагил
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