Косолапова Людмила Степановна
Место рожденияВерхотурье Свердловской области
Дата рождения09.10.1938
Дата смерти09.05.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938
Верхотурье Свердловской области
Рождение ребёнка
17.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Николай Павлович
село Калиновское Камышловский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1965
Сын: Быков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Быков Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.04.1970
Дочь: Быкова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Павлович
село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
02.09.1972
Дочь: Быкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Павлович
село Андреевка, Бердянский район, Запорожской области
Рождение ребёнка
04.12.1975
Дочь: Быкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Павлович
г. Верхотурье Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2003
Нижний Тагил