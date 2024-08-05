Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Фомич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Татьяна Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Фомич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Фомич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Неонила Симеоновна
Отец ребёнка: Симеон Фомич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Симеонович
Отец ребёнка: Симеон Фомич
Смерть
Неизвестно