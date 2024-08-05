Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Фомич

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Татьяна Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Фомич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Фомич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Неонила Симеоновна

Отец ребёнка: Симеон Фомич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Симеонович

Отец ребёнка: Симеон Фомич

Смерть
Неизвестно

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