- Фёкла Филипповна
Место рождениязайм. Тиминского (Колковское селение)
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смерти17.02.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
займ. Тиминского (Колковское селение)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Дочь: Лысова Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Лысова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Лысов Ксенофонт Игнатьевич
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Лысов Анфиноген Игнатьевич
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович
Смерть
17.02.1840 ст.