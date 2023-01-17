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- Фёкла Филипповна

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Место рождения

займ. Тиминского (Колковское селение)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

17.02.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

займ. Тиминского (Колковское селение)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Сын: Лысов Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Лысова Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Лысова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Лысов Ксенофонт Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Лысов Анфиноген Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Лысов Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Романович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.02.1840 ст.
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