Хуопалайнен (Матикайнен) Мария Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1793
Дата смерти08.12.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1793
Рождение ребёнка
22.04.1830
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
07.07.1832
Дочь: Матикайнен Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1871