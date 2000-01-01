Хуопалайнен (Матикайнен) Мария Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Матикайнен) Мария Фридриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1793

Дата смерти

08.12.1871

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1793

Отец: Матикайнен Фридрих Матвеевич

Мать: Матикайнен Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1830

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
07.07.1832

Дочь: Матикайнен Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Иван Георгиевич

Смерть
08.12.1871
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