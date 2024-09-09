Сергеева (Андреева) Анастасия Вычислено 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеева (Андреева) Анастасия

Место рождения

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.05.1908

Муж: Сергеев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Архипов Андрей Архипович

Отец ребёнка: Сергеев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Архип

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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