Сергеева (Андреева) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1908
Муж: Сергеев Архип
Рождение ребёнка
12.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Архип
Рождение ребёнка
25.09.1911
Отец ребёнка: Сергеев Архип
Рождение ребёнка
29.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Архип
Смерть
Неизвестно