Графова Агрофена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Графов Георгий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Графов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Графов Георгий Прокофьевич
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно