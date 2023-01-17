Графова Агрофена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова Агрофена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Графов Георгий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Графов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Графов Георгий Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Георгий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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