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Федотова Варвара Андреева
Федотова Варвара Андреева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей
Мать
мать андреевых
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Андрей
Мать:
мать андреевых
Смерть
Неизвестно
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