Федотова Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Варвара Андреева

Федотова Варвара Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Андрей

Мать: мать андреевых

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close