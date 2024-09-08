Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Место рожденияМитинская
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Епифанова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Бракосочетание
03.10.1893
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1894
Дочь: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Рождение ребёнка
24.10.1902
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Рождение ребёнка
31.03.1907
Сын: Епифанов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Рождение ребёнка
12.01.1909
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Рождение ребёнка
09.09.1912
Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев
Смерть
Неизвестно