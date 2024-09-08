Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Место рождения

Митинская

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сафонов Моисей Луппов

Мать: Сафонова Марина Прокопиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Епифанова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Бракосочетание
03.10.1893

Муж: Епифанов Петр Силантьев

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1902

Сын: Епифанов Степан Петрович

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1907

Сын: Епифанов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1909

Сын: Епифанов Павел Петрович

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Епифанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Епифанов Петр Силантьев

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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