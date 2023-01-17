Александрова (Павлова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2014
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Павлов Андриан Амосович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1948
Дочь: Фролова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Александров Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарбан Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Захарович
Смерть
2014