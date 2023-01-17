Александрова (Павлова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Павлова) Мария Андреевна

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Место рождения

Сыртинский, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Павлов Андриан Амосович

Мать: не указана

Сыртинский, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1948

Дочь: Фролова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Захарович

Мартыновка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван Захарович

Мартыновка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарбан Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Захарович

Мартыновка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2014
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