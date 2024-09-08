Хлопова (Сафонкина) Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопова (Сафонкина) Татьяна Гаврилова

Место рождения

Рязанская обл., д. Протасьев Угол / Поповка

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сафонкин Гавриил

Мать: не указана

Упоминание
1893
Крестьянка собственница
Бракосочетание
29.10.1893

Муж: Хлопов Емельян Петров

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д54
Смерть
Неизвестно

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