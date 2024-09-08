Хлопова (Сафонкина) Татьяна Гаврилова
Место рожденияРязанская обл., д. Протасьев Угол / Поповка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сафонкин Гавриил
Мать: не указана
Упоминание
1893
Крестьянка собственница
Бракосочетание
29.10.1893
Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д54
Смерть
Неизвестно