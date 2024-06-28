Панкова Параскева Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова Параскева Андреянова

Панкова Параскева Андреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1863 ст.

Дочь: Панкова Агапия Владимировна

Отец ребёнка: Панков Владимир Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.