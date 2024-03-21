Тюдешева Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабаева Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.?
Сын: Тюдешев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Тюдешев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2005
Отец ребёнка: Тюдешев Василий Михайлович