Тюдешева Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюдешева Лариса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабаева Ксения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.?

Сын: Тюдешев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Тюдешев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюдешев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.2005

Сын: Тюдешев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тюдешев Василий Михайлович

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