(Фёдорова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения08.01.1909
Дата смерти14.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1909
Отец: Фёдоров Яков Иванов
Мать: Фёдорова Анна Родионовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
09.01.1909
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдоров Пётр Иванович и Макеева Евдокия Петровна
Смерть
14.12.1973
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
16.12.1973
д. Чепелёво