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(Фёдорова) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

08.01.1909

Дата смерти

14.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1909

Отец: Фёдоров Яков Иванов

Мать: Фёдорова Анна Родионовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
09.01.1909
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдоров Пётр Иванович и Макеева Евдокия Петровна
Смерть
14.12.1973
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
16.12.1973
д. Чепелёво
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