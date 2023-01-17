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Добровольский Иван Семенович

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

25.09.1843 ст.

Дата смерти

23.08.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Винаровка, Київська область
Смерть
23.08.1868 ст.
Винаровка, Київська область
Умер от чахотки
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