Крупнова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1881
Муж: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Бутузова (Крупнова) Татьяна
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Крупнова) Елизавета
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Крупнов Алексей
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Крупнов Иван
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
15.04.1899
Дочь: (Крупнова) Ирина
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Крупнов Илья
Отец ребёнка: Крупнов Яков
Смерть
Неизвестно