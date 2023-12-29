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Крупнова Анна

Место рождения

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Семён

Мать: не указана

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Бракосочетание
20.04.1881

Муж: Крупнов Яков

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Бутузова (Крупнова) Татьяна

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Крупнова) Елизавета

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Крупнов Алексей

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Крупнов Иван

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: (Крупнова) Ирина

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Крупнов Илья

Отец ребёнка: Крупнов Яков

Вешки, город областного подчинения Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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