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Иван Павлович

Место рождения

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1739 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Павел

Мать: не указана

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9DV3?i=584&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Устин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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