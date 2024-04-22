Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Павел
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9DV3?i=584&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Устин Иванович
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530
Смерть
Неизвестно