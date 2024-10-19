Локтев Эдуард Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1969
Рождение ребёнка
13.02.2003
Дочь: Локтева Дарья Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.08.2006
Дочь: Локтева Алена Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.2009
Сын: Локтев Алексей Эдуардович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.2010
Мать ребёнка: не указана