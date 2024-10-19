Локтев Эдуард Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоктев Эдуард Геннадьевич

Локтев Эдуард Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1969

Отец: Локтев Геннадий Андреевич

Мать: Локтева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.02.2003

Дочь: Локтева Дарья Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2006

Дочь: Локтева Алена Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.2009

Сын: Локтев Алексей Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.2010

Сын: Локтев Никита Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.