Жигалова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Жигалова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Жигалова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жигалов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно