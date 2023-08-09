Жигалова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигалова Евдокия

Жигалова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Жигалова Федосья Иванова

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Жигалова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Жигалов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Жигалова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигалов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close