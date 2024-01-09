Мендрек Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мендрек Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.07.1911 ст.
Костел св. Маргариты (Малгожаты), Быдлин (Bydlin), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Заленже (Załęże), Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
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