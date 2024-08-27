Лукерья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куприян Федоров
Рождение ребёнка
1761
Сын: Куприянов Степан Куприянович
Отец ребёнка: Куприян Федоров
Рождение ребёнка
1767
Сын: Куприянов Владимир Куприянов
Отец ребёнка: Куприян Федоров
Смерть
Неизвестно