Лукерья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприян Федоров

Рождение ребёнка
1761

Сын: Куприянов Степан Куприянович

Отец ребёнка: Куприян Федоров

Рождение ребёнка
1767

Сын: Куприянов Владимир Куприянов

Отец ребёнка: Куприян Федоров

Смерть
Неизвестно

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