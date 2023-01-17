Корякин Павел Харитонович
Место рождения
Дата рождения11.07.1888
Дата смерти04.10.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
13.09.1915 ст.
Георгиевский крест IV степени
Получение воинского звания/чина
04.12.1915 ст.
произведен в фельдфебели
Рождение ребёнка
16.02.1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Арест
20.01.1938
Александро-Невский, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.10.1939