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Корякин Павел Харитонович

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Место рождения

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.07.1888

Дата смерти

04.10.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
13.09.1915 ст.
Георгиевский крест IV степени
Получение воинского звания/чина
04.12.1915 ст.
произведен в фельдфебели
Рождение ребёнка
16.02.1924

Сын: Корякин Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Арест
20.01.1938
Александро-Невский, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.10.1939
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