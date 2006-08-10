Blum Joseph
Место рожденияNew York, USA
Дата рождения09.07.1903
Дата смерти?.02.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1903
Отец: Blum Samuel
Мать: Blum Rose
New York, USA
Установлено по переписи 1940 года
Бракосочетание
1931
Жена: Blum Jean (Henya)
Brooklyn, N.Y.
Установлено по дате вы дачи паспорта на фамилию Blum
Рождение ребёнка
04.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Blum Jean (Henya)
Brooklyn, NY
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
21.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Blum Jean (Henya)
Brooklyn, NY
Место жительства
1940
1035 Washington Ave, A D 11, Kings, New York, USA
Смерть
?.02.1976
San Francisco, Ca.