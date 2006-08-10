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Blum Joseph

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Место рождения

New York, USA

Дата рождения

09.07.1903

Дата смерти

?.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1903

Отец: Blum Samuel

Мать: Blum Rose

New York, USA
Установлено по переписи 1940 года
Бракосочетание
1931

Жена: Blum Jean (Henya)

Brooklyn, N.Y.
Установлено по дате вы дачи паспорта на фамилию Blum
Рождение ребёнка
04.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blum Jean (Henya)

Brooklyn, NY
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
21.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Blum Jean (Henya)

Brooklyn, NY
Место жительства
1940
1035 Washington Ave, A D 11, Kings, New York, USA
Смерть
?.02.1976
San Francisco, Ca.
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