Pawłowski Tadeusz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pawłowski Tadeusz

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Место рождения

Warszawa

Дата рождения

05.01.1924

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Warszawa
Рождение ребёнка
07.11.1953

Дочь: Joanna

Мать ребёнка: De Lazari-Pawłowska Ия Константиновна

Łódź
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: De Lazari-Pawłowska Ия Константиновна

Смерть
1996
Otrębusy
Причина смерти: Choroba
Похороны
Неизвестно
Stary Cmentarz w Łodzi
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