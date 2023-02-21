Pawłowski Tadeusz
Место рожденияWarszawa
Дата рождения05.01.1924
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Warszawa
Рождение ребёнка
07.11.1953
Дочь: Joanna
Мать ребёнка: De Lazari-Pawłowska Ия Константиновна
Łódź
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Otrębusy
Причина смерти: Choroba
Похороны
Неизвестно
Stary Cmentarz w Łodzi