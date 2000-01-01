Винавер Максим Моисеевич
Место рожденияг. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Дата рождения30.11.1862
Дата смерти10.10.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
С 1862
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
10.10.1926
г. Мантон-Сен-Бернар, Франция
Место жительства
По 1926
г. Мантон-Сен-Бернар, Франция