Винавер Максим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винавер Максим Моисеевич

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Место рождения

г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии

Дата рождения

30.11.1862

Дата смерти

10.10.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
С 1862
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Смерть
10.10.1926
г. Мантон-Сен-Бернар, Франция
Место жительства
По 1926
г. Мантон-Сен-Бернар, Франция
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