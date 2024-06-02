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Фроловский Василий Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Фроловский Ермил Евсеев

Мать: Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроловская Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1867

Сын: Фроловский Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Фроловская Марфа Андреевна

Большая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: (Фроловская) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Фроловская Марфа Андреевна

Большая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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