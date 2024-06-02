Фроловский Василий Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Фроловский Ермил Евсеев
Мать: Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1867
Сын: Фроловский Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Фроловская Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: (Фроловская) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Фроловская Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно