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Александр
Александр
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Место рождения
Алушта
, Алушта, Республика Крым
Дата рождения
1989
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Терентьева) Екатерина
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: не указан
Мать:
Екатерина
Алушта
, Алушта, Республика Крым
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