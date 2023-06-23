Тарасова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1925

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Константин Савельевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Между 1904 и 1919

Муж: скрыто настройками приватности

Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тарасов Анатолий Савельевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Тарасов Архип Савельевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
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Смерть
Около 1925
Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область

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