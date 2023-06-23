Тарасова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1925
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Константин Савельевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Между 1904 и 1919
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тарасов Анатолий Савельевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1923
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Около 1925