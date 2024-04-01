Смеренская (Логвинова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Смеренский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеренский Евгений
Отец ребёнка: Смеренский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смеренский Иван
Отец ребёнка: Смеренский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Александр Петрович
Отец ребёнка: Смеренский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смеренский Иван