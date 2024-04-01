Смеренская (Логвинова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмеренская (Логвинова) Наталья

Смеренская (Логвинова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвинов Николай Иванович

Мать: Логвинова (Мельникова) Александра

Развод
Неизвестно

Муж: Смеренский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смеренский Евгений

Отец ребёнка: Смеренский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смеренский Иван

Отец ребёнка: Смеренский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Александр Петрович

Отец ребёнка: Смеренский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смеренский Иван

Мы используем куки для улучшения работы сайта.