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Софронова Ольга Эрнестовна
Софронова Ольга Эрнестовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1967
Пол
Женский
Отец
Ивантер Эрнест Викторович
1935 г.р.
Мать
Ивантер Татьяна Всеволодовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1967
Отец:
Ивантер Эрнест Викторович
Мать:
Ивантер Татьяна Всеволодовна
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